Tormenta, lluvias y vientos fuertes extraordinarios por el frente frío 6 ponen en alerta a México; el Servicio Meteorológico Nacional publicó una lista de estados donde se sentirán las precipitaciones con más fuerza.

De acuerdo con la dependencia federal, las lluvias fuertes se registrarán en las siguientes entidades:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Además, se esperan rachas fuertes de viento en el istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas, así como la costa jarocha, con oleaje elevado.

Cada vez más se acerca el periodo invernal y un nuevo sistema frontal, el frente frío número 8, se aproximará al noroeste de la Península de Baja California.

De acuerdo con imágenes del Servicio Meteorológico Nacional sobre modelos del frente frío número 6, se localiza como estacionario en el oriente del Golfo de México y su “masa de aire polar mantiene viento de componente norte”.

Modelos de efectos del frente frío número 6 en México. Foto: SMN

Se espera que se extienda en el país y mantenga condiciones para lluvias puntuales fuertes con intervalos de chubascos en la península de Yucatán.

Por la tarde y noche de este día, la masa de aire polar asociada comenzará a cambiar sus características térmicas; sin embargo, mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas.

Debido a su interacción con un canal de baja presión en el sureste de México, se espera que mantenga condiciones de lluvias fuertes sobre esta región del país. Por la noche, el frente frío número 8 se aproximará al noroeste de la península de Baja California.

Se desplazará en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical; propiciará las lluvias y chubascos en el noroeste del país.

Además, viento con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango, rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

HVI