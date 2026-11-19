El fuerte oleaje registrado en playa Miramar, en Ciudad Madero, ante el ingreso del frente frío número 6 registrado el pasado lunes, provocó la inundación del estacionamiento, por lo que los palaperos tuvieron que improvisar caminos con tablas de madera para permitir el acceso de los visitantes.

Además, los prestadores de servicios colocaron barreras de arena para evitar que el agua acumulada en el estacionamiento ingrese a los establecimientos y ocasione mayores afectaciones.

La cercanía del mar con la zona de palapas también representa un riesgo, debido a que el oleaje continúa elevado. Ante esta situación, en algunas zonas optaron por retirar las sillas y el mobiliario para evitar que sean arrastrados por la fuerza del agua.

Las condiciones del mar se mantienen adversas, por lo que continúa la bandera negra en playa Miramar, como medida de advertencia ante el peligro que representa ingresar al mar.