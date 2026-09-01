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Álvaro Fidalgo Tiene un Pie Fuera del Betis: Horas Cruciales para su Futuro

“El Maguito” no entra en los planes del entrenador Manuel Pellegrini, así que debe buscar otro equipo si quiere jugar

Álvaro Fidalgo se la ha pasado en la banca del Betis en las primeras 3 fechas de la nueva temporada.Álvaro Fidalgo se la ha pasado en la banca del Betis en las primeras 3 fechas de la nueva temporada. Foto: Getty Images

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El futuro de Álvaro Fidalgo en Betis pende de un hilo. Con el cierre de fichajes cerca, el Getafe se perfila como opción.

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