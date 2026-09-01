Álvaro Fidalgo Tiene un Pie Fuera del Betis: Horas Cruciales para su Futuro

El futbolista español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo vive momentos de tensión a poco tiempo de que se cierre el mercado de fichajes. No juega en el Real Betis y el entrenador Manuel Pellegrini asegura que se debe a una lesión. Sin embargo, desde España reportan que la directiva ya le comunicó que no entra en planes.

Fidalgo, quien jugó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, tiene poco margen de maniobra porque el periodo para transferencias en España se cierra este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas.

Así que el tiempo se agota si es que desea permanecer en el futbol español. Y en caso de no lograrlo, puede analizar la posibilidad de regresar a la Liga MX: el mercado de transferencias llega hasta el 11 de septiembre.

Desde España ha trascendido que Álvaro Fidalgo tiene al menos una oferta para quedarse. Y es del Getafe, que justo hoy perdió con el Osasuna y necesita recomponer el camino en el actual torneo. El problema es que lo quieren a préstamo, lo que deberán negociar con el Betis en caso de que el jugador de el visto bueno.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, le ha dado prioridad a otros mediocampistas y ha relegado a Fidalgo desde el partido de pretemporada ante el Inter de Milán. Y en LaLiga también lo mandó a la banca en los juegos contra Real Sociedad y Valencia, que el equipo bético selló con victorias.

Hay que recordar que el Real Betis tiene una media cancha que rebosa talento: Nelson Deossa, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Pablo Fornals son la competencia directa de Fidalgo.

Cuestionado por la prensa sobre su situación, “El Maguito” dejó en claro que él trabaja al cien por ciento para ser considerado por el entrenador. Y cuando le preguntaron si permanecería en el Betis contestó de manera escueta: "Espero que sí".

Hay que recordar que Álvaro Fidalgo llegó al Real Betis procedente del América. El traspaso se concretó en febrero del 2026 y el futbolista español naturalizado mexicano firmó contrato por cuatro años. Seis meses después su futuro es incierto.

Como se sabe, Fidalgo fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Vio acción en los partidos de México ante Sudáfrica, Chequia e Inglaterra. En el primero arrancó de inicio y en los otros dos entró de cambio.

Con información de N+