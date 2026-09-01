Estudiante Resulta Lesionada tras Caer de Transporte Escolar en Monterrey

En el segundo día del regreso a clases al ciclo escolar 2026-2027 se registró un accidente donde resultó lesionada una niña de 10 años de edad después de caer desde el interior de un transporte escolar, luego que una de las puertas se abriera cuando la unidad tomó una esquina en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 07:13 de la mañana, en el cruce de Comisión Tripartita y Día del Trabajo, a donde acudieron unidades y personal de rescate. De acuerdo con Protección Civil Monterrey, la menor cayó sobre la carpeta asfáltica y presentó diversos golpes.

Al sitio donde se registró el accidente también llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la niña en el lugar donde cayó, ya que se quejaba de dolor en el maxilar inferior, la rodilla derecha y el brazo derecho, además de abrasiones en el brazo y la pierna derechos.

Después su valoración, los paramédicos y cuerpos de emergencia descartaron que la menor tuviera lesiones de gravedad, por lo que no fue trasladada por las unidades a un hospital. La estudiantes permaneció en el lugar a la espera de un pase médico por parte de la aseguradora.

El incidente también generó complicaciones en la circulación vial de la zona en la colonia Valle de Infonavit, perteneciente al municipio de Monterrey, mientras elementos de Protección Civil Monterrey, Policía Monterrey, Movilidad Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y Cruz Roja Mexicana realizaban las labores correspondientes.

Con información de Lupita Sánchez | N+

SHH