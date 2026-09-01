Accidentes

Estudiante Resulta Lesionada tras Caer de Transporte Escolar en Monterrey

La menor fue atendida por paramédicos y cuerpos de emergencia en el lugar del accidente y descartaron heridas de gravedad

Transporte escolarEl accidente movilizó a los cuerpos de emergencias hasta el lugar del accidente. Foto: PCNL

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