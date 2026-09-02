Sociedad

Desechan Amparo del 'R1', Detenido por el Asesinato de Carlos Manzo, para Evitar Extradición

A Ramón Ángel “N” se le identifica como el líder de "Los Rs", una célula delictiva ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación

"Juez del Edomex Desestima Amparo de 'El R1' ante Extradición a EUA "Ramón Ángel ‘N’, el ‘R1’. Foto: SSPC

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