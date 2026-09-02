Desechan Amparo del 'R1', Detenido por el Asesinato de Carlos Manzo, para Evitar Extradición

Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, deseaba blindarse ante cualquier extradición a Estados Unidos, pero un juez desestimó el amparo.

La resolución, ocurrida el 31 de agosto y con acuerdo del 1 de septiembre de 2026, detalla que el juez determinó desechar la demanda.

“El R1” se le identifica como el líder de "Los Rs", una célula delictiva ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

Dicha organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Ramón Ángel inició su trayectoria delictiva en el cártel de Los Valencia, donde llegó a desempeñarse como lugarteniente.

De acuerdo con información de la SSPC, el 'R1' formó parte de 'Los Cuinis' y se convirtió en uno de los operadores relevantes de la estructura que dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con responsabilidades en uno de sus brazos armados.

En marzo de 2012 se le atribuyó la coordinación de una jornada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños, en la que fueron incendiados 25 vehículos de transporte público y de carga.

Estos hechos ocurrieron en reacción a un operativo de la Defensa que derivó en la detención de Erik Valencia Salazar, alias “El 85”.

También se le relaciona con el feminicidio de la modelo y creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

HVI