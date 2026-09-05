Homicidios

Ataque Armado Deja a un Hombre sin Vida en Fraccionamiento Costa Azul de Ensenada, BC

La víctima fue localizada con impactos de bala y murió mientras era trasladada a un hospital para recibir atención médica

Ataque Armado Deja a un Hombre sin Vida en Fraccionamiento Costa Azul de Ensenada, BCAtaque Armado Deja a un Hombre sin Vida en Fraccionamiento Costa Azul de Ensenada, BC | Foto: N+

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