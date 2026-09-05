Ataque Armado Deja a un Hombre sin Vida en Fraccionamiento Costa Azul de Ensenada, BC

Un hombre murió tras ser víctima de un ataque armado durante la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Costa Azul, en Ensenada.

Elementos de la Policía Municipal localizaron a la víctima sobre las calles San Luis y Francisco Ulloa, donde presentaba impactos de bala en la cabeza, pecho, una pierna y uno de los brazos.

Paramédicos acudieron para brindarle atención y posteriormente realizaron su traslado a un hospital; sin embargo, el hombre fue declarado sin signos vitales durante el trayecto.

El área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Información Diego Robles

APG