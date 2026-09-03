Choque Múltiple de Tráiler y Camionetas Provoca Cierre de la Carretera México-Veracruz

Un fuerte accidente provocó el cierre a la circulación sobre la carretera México-Veracruz a la altura del municipio de Xaloztc en Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler, una camioneta pick-up y otra tipo SUV se vieron involucradas en la carambola que causó severos daños.

La camioneta de carga terminó volcada con tres ruedas al aire; el cuarto neumático se desprendió del vehículo después del impacto.

Debido al percance, fue cerrado el paso en su totalidad con dirección a Huamantla, mientras se realizan las labores de retiro de las unidades siniestradas.

Hasta el momento no se ha revelado el saldo por el accidente, ni las causas del mismo. Se prevé que el retiro total de las unidades lleve algunas horas de este jueves.

Con información de N+

JAPR