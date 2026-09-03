Accidentes

Choque Múltiple de Tráiler y Camionetas Provoca Cierre de la Carretera México-Veracruz

Una carambola entre la unidad de carga y dos vehículos particulares provocó el cierre a la altura de Xaloztc en Tlaxcala.

Un fuerte accidente provocó el cierre al paso de vehículos.Un fuerte accidente provocó el cierre al paso de vehículos. Foto: Cultura TLX

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Impactante choque múltiple en la carretera México-Veracruz cierra el paso en Xaloztc, Tlaxcala. Un tráiler y dos camionetas involucradas.

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