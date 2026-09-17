Riña entre Conductores Termina en Choque que Involucró a Cinco Vehículos en Tijuana, BC

Una riña previa entre los conductores de dos vehículos habría provocado un incidente de tránsito en las inmediaciones del bulevar Agua Caliente y Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana, que posteriormente involucró a otras tres unidades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el hecho ocurrió la noche del martes 15 de septiembre, cuando los conductores de los dos vehículos sostuvieron una confrontación antes del percance.

Tras el incidente, los conductores de los cuatro vehículos involucrados solicitaron el apoyo de sus respectivas compañías aseguradoras para atender los daños derivados del hecho.

En tanto, uno de los automóviles fue asegurado por la autoridad al ser señalado como presunto responsable del incidente.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito Municipal, la unidad fue puesta a disposición de la autoridad investigadora, que llevará a cabo el proceso legal correspondiente y determinará las responsabilidades derivadas de los hechos.

Hasta el momento, la SSPCM no informó sobre personas lesionadas a consecuencia del incidente.