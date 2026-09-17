Accidentes

Riña entre Conductores Termina en Choque que Involucró a Cinco Vehículos en Tijuana, BC

Autoridades aseguraron la unidad señalada como responsable y la turnaron ante la instancia investigadora para determinar responsabilidades

Riña entre Conductores Termina en Choque que Involucró a Cinco Vehículos en Tijuana, BCRiña entre Conductores Termina en Choque que Involucró a Cinco Vehículos en Tijuana, BC | Foto: N+

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