Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional: Ganador de 7 Millones en Sorteo Zodiaco 1760

Se realizó el Sorteo Zodiaco 1760 por el aniversario del Estado Mayor en México, y si compraste un 'cachito' o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 6 de septiembre 2026 y cómo consultar la lista de ganadores.

La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Superior 2897, realizado el pasado viernes 4 de septiembre de 2026.

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.

El premio mayor de la Lotería Nacional 6 de septiembre 2026 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

La bolsa total que se jugó en el Sorteo Zodiaco 1760 es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única. Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos. Dos terceros lugares: 176 mil pesos. 2 ganadores de 88 mil pesos. 2 ganadores de 61,600 pesos. 2 ganadores de 52,800 pesos. 3 ganadores de 44 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco 1760 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Sagitario 9335, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Leo 7982 y Libra 9312. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:

Leo 7982. La serie única de este boleto se distribuyó en la Agencia Expendedora en León, Guanajuato.

Libra 9312. El billete premiado fue entregado para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1760 fueron para Sagitario 9054 y Libra 8198, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Sagitario 9054. La serie única se vendió a través de canales electrónicos.

Libra 8198. La serie con los boletos premiados se distribuyó en canales electrónicos.

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones de la Lotería Nacional 6 de septiembre 2026 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1760.pdf.

Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 6 de septiembre de 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP