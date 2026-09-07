Homicidios

Joven es Asesinado a Balazos Afuera de Plaza Comercial de Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal se movilizaron para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Joven es Asesinado a Balazos Afuera de Plaza Comercial de ReynosaJoven es Asesinado a Balazos Afuera de Plaza Comercial de Reynosa. Foto: N+

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Asesinato a balazos en Reynosa: un hombre de 30 años muere frente a una plaza comercial.

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