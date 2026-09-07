Joven es Asesinado a Balazos Afuera de Plaza Comercial de Reynosa

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado a balazos la noche del sábado, en el exterior de una plaza comercial ubicada sobre la carretera Reynosa-Monterrey, en Reynosa, Tamaulipas.

De manera preliminar, se informó que el ataque ocurrió en las inmediaciones de unos cajeros automáticos. Hasta el momento se desconoce si el crimen estaría relacionado con un intento de robo o con algún otro motivo.

El hombre quedó tendido sobre la banqueta, frente a varias personas que se encontraban en el lugar. Al escuchar las detonaciones de arma de fuego, los presentes buscaron refugio para ponerse a salvo.