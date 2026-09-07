Vinculan Proceso a Maestro por Abusar de Estudiantes de Secundaria en Acámbaro

José Luis ’N’ de 36 años de edad fue detenido en Morelia, Michoacán, tras una investigación derivada de los videos en los que aparecía con una conducta de connotación sexual hacía alumnos de una secundaria en Acámbaro, Guanajuato.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato en coordinación con autoridades michoacanas, ejecutaron la orden de aprehensión en un domicilio de la colonia Torreón Nuevo.

Un Juez de Control fue el encargado de vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de un adolescente y le impuso prisión preventiva.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos habrían ocurrido dentro de un salón de clases donde el docente habría utilizado dinámicas de juego para someter en reiteradas ocasiones a un estudiante a realizar actos de índole sexual.

El adolescente en distintas ocasiones le pidió que se detuviera, compañeros del menor grabaron estas conductas, videos que posteriormente se hicieron virales.