Seguridad

Vinculan Proceso a Maestro por Abusar de Estudiantes de Secundaria en Acámbaro

La detención de José Luis ’N’ se realizó en Morelia, Michoacán en coordinación con autoridades de ese estado

La detención de José Luis ’N’ se realizó en Morelia, Michoacán en coordinación con autoridades de ese estado.La detención de José Luis ’N’ se realizó en Morelia, Michoacán en coordinación con autoridades de ese estado. Foto: N+

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Los hechos se derivaron tras la publicación de unos videos donde muestra una conducta inapropiada hacia algunos estudiantes.

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