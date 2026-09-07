Investigan Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina, NL

Autoridades federales realizaron un nuevo operativo relacionado con la investigación por el presunto robo de combustible, en un sector de bodegas ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El despliegue se llevó a cabo en una zona al sector de La Puerta, cerca de la carretera libre a Saltillo, en las inmediaciones de la avenida Sierra San Miguel. En el lugar participaron elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y personal de la Fiscalía General de la República. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron y retiraron maquinaria pesada, entre ella una retroexcavadora que, presuntamente, habría sido utilizada en actividades relacionadas con el robo de combustible.

Al momento del reporte, una unidad de Seguridad Física de Pemex permanecía en el sitio para mantener la custodia de la zona, mientras que el personal de la FGR ya se había retirado del lugar.

La investigación se centra en una zona donde existen indicios de una posible toma clandestina utilizada para la extracción ilegal de combustible. De acuerdo con el reporte, las indagatorias se derivaron de una denuncia anónima y de la detención de al menos una persona, quien ya es investigada por las autoridades por su posible relación con estos hechos.

El predio intervenido colinda con diversas bodegas, por lo que las autoridades deberán establecer cuál de estos espacios estaría relacionado con los indicios de sustracción ilegal de hidrocarburos. Este operativo ocurre luego de una serie de acciones implementadas desde la semana pasada para combatir el llamado huachicol en distintos puntos de Nuevo León. Durante agosto, las autoridades reportaron importantes decomisos de combustible y otros aseguramientos relacionados con este delito.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Catean Bodegas por Investigación de Huachicol en Santa Catarina, NL

La zona de Santa Catarina ya había sido identificada previamente dentro de las investigaciones por robo de combustible debido a su cercanía con infraestructura de ductos. Otros municipios del estado, como Cadereyta Jiménez, Pesquería, Los Ramones, Escobedo y Apodaca, también han registrado reportes de tomas clandestinas o intervenciones relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el alcance de las actividades detectadas y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados finales del operativo ni el monto del combustible que, en su caso, habría sido recuperado.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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