Seguridad

Investigan Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina, NL

Autoridades federales mantienen un operativo en una zona de bodegas tras detectar indicios relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Operativo contra huachicol en Santa CatarinaCateo por robo de combustible en Santa Catarina.Foto: N+

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Elementos de Pemex y la FGR mantienen bajo custodia un predio en Santa Catarina por una investigación de presunto robo de combustible. El operativo se deriva de una denuncia anónima y de la detención de al menos una persona.

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