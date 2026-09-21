La tormenta tropical Polo se convirtió en huracán categoría 1 en el Pacífico y provocará lluvias fuertes en varios estados de la República mexicana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); aquí te decimos cuándo será el día clave en que el fenómeno estará más cerca del territorio nacional.

Polo es la tormenta tropical 16 y el sexto huracán de la temporada 2026 en el Pacífico mexicano, luego de Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie.

Hoy, el huracán Polo se localizó a 305 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La #TormentaTropical #Polo al suroeste de las costas de #Guerrero, se prevé continúe intensificándose en los próximos días. Más información en: ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/tO62PPpwod — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

La tormenta Polo generará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que las autoridades establecieron zona de vigilancia desde Técpan de Galeana hasta Punta San Telmo.

En entrevista para N+ FORO, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, detalló que Polo se intensificará a huracán categoría 2 durante la tarde o la noche de este lunes. Aumentará a categoría 3 el martes, 22 de septiembre, y pasará a categoría 4 por la tarde. Entre el miércoles y el jueves, se fortalecerá a categoría 5, cerca de Michoacán y Colima.

El jueves, 24 de septiembre, Polo alcanzará su punto más cercano a las costas del país y ocasionará lluvias de muy fuertes a intensas, con vientos fuertes con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje elevado de hasta cuatro metros de altura.

El huracán Polo tendrá una trayectoria “errática”, según las previsiones del Meteorológico Nacional: “Recurvará y se desplazará paralelo a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero”.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población extremar precauciones ante las fuertes lluvias por Polo, que podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados por el ciclón.

En N+, te mantendremos informado sobre la evolución del ciclón Polo en el Pacífico mexicano. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales, la señal en vivo de N+ FORO y en la nueva app.

RMT