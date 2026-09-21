Pronóstico del tiempo

El Día Más Peligroso para México por el Huracán Polo, Según el Pronóstico del SMN

La trayectoria del nuevo ciclón será errática en las costas del Pacífico mexicano, prevé el Servicio Meteorológico Nacional

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Clima en México: Lluvia, Oleaje y Viento por Tormenta Tropical Polo en el Pacífico

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Polo, el sexto huracán de la temporada, amenaza las costas del Pacífico mexicano. Conoce cuándo será el día más peligroso y qué estados estarán más afectados por lluvias y vientos.

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