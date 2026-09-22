La actividad ciclónica continúa muy intensa en el océano Pacífico, pues además de la presencia del poderoso huracán Polo, las autoridades vigilan ahora una perturbación tropical que podría evolucionar y convertirse en un nuevo ciclón.

Autoridades meteorológicas y expertos advirtieron en días pasados que podrían desarrollarse ciclones más potentes en este litoral estos meses, debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.

Polo, por ejemplo, pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 ―la máxima de la categoría Saffir-Simpson―en menos de 24 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Polo se Intensifica a Categoría 5 en el Pacífico

Pero ahora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que vigila en la misma área la posible formación de una zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical.

Se trata de una perturbación al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que mantiene 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

En tanto, el huracán Polo se ubicó la mañana de este martes a 355 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la amplia circulación del ciclón refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste) y Oaxaca (oeste) así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (sur, suroeste y costa).

Ante ello, pidió extremar precauciones a la población en general por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Polo es el ciclón número 16 que se forma en el océano Pacífico; antes se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio, Norbert y Odalys, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie.

De evolucionar la zona de baja presión en vigilancia, se podría convertir en la tormenta Rachel.

⚠️ El #SMNmx vigila la posible formación de una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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SPB