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Trayectoria del Huracán Polo Hoy: El SMN Informa Hacia Dónde Va por el Pacífico

El ciclón seguirá avanzando por aguas mexicanas, mientras se espera que en los próximos días se pueda degradar y perder fuerza

Imagen satelital del huracán Polo en aguas mexicanasImagen satelital del territorio mexicano, se puede observar el huracán Polo, categoría 5, en aguas nacionales. Conagua

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¿Hacia Dónde Va el Huracán Polo 2026? SMN Lanza Reporte de Avance para los Próximos Días | N+