Trayectoria del Huracán Polo Hoy: El SMN Informa Hacia Dónde Va por el Pacífico

El huracán Polo no dará tregua en aguas de territorio mexicano. Se espera que su trayectoria para el sábado y domingo próximos lo acerque a la región de Baja California, según reportó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Para sábado y domingo va a estar comenzando a acercarse en Baja California”, dijo en entrevista con Karla Iberia Sánchez en N+ Foro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘Es un Huracán con la Máxima Categoría’ Experto Explica La Intensidad de Polo

Señaló que continuará muy intenso el huracán Polo con categoría 5, mientras las bandas nubosas se están acercando a las costas de Oaxaca y de Guerrero.

Tan solo la tarde de este martes se espera que se registren episodios de lluvia muy intensa; adicionalmente, el oleaje elevado se registrará principalmente en Guerrero y posteriormente hacia Michoacán.

“Es un huracán con la máxima categoría en la escala de Saffir-Simpson”, dijo Fabián Vázquez, quien apuntó que se proyecta que Polo mantenga su intensidad durante todo este martes y el día del miércoles, hasta la media noche.

No será sino hasta las primeras horas del jueves, detalló, que el huracán podría descender a una categoría 4, "que sigue siendo un huracán mayor", sostuvo Fabián Vázquez.

De acuerdo con las proyecciones del SMN, el área de mayor aproximación a la Tierra será a las costas de Michoacán. Se ubicará con furia hasta a 200 kilómetros de la costa, provocando oleajes de hasta siete metros de altura.

En los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y los límites con Oaxaca, se esperan lluvias intensas, alcanzando los 75 a 150 milímetros de altura.

TLS