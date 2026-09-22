Educación

CCH Sur Rinde Homenaje a Jesús Israel, Alumno Asesinado Hace un Año durante Ataque

El estudiante Jesús Israel perdió la vida luego de ser agredido por un compañero en las instalaciones ubicadas en Coyoacán

Alumnos del CCH Sur aprovecharon el homenaje para pedir más seguridad en la UNAMFoto: Cuartoscuro
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