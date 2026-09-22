CCH Sur Rinde Homenaje a Jesús Israel, Alumno Asesinado Hace un Año durante Ataque
El estudiante Jesús Israel perdió la vida luego de ser agredido por un compañero en las instalaciones ubicadas en Coyoacán
El estudiante Jesús Israel perdió la vida luego de ser agredido por un compañero en las instalaciones ubicadas en Coyoacán
Los gritos, el pánico, el llanto, los alumnos y maestros corriendo para ponerse a salvo, marcaron a la comunidad estudiantil la tarde del 22 de septiembre de 2025, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Un joven con arma blanca atacó a varias personas al interior de la escuela y, debido a ello, un adolescente perdió la vida en el lugar; el agresor era un alumno.
Este martes, a un año de la tragedia, flores blancas, veladoras y carteles con exigencias de justicia se hicieron presentes en las instalaciones ubicadas en la alcaldía Coyoacán. Los estudiantes del CCH Sur realizaron un homenaje a su compañero, Jesús Israel, asesinado por un compañero identificado como Lex Ashton.
Desde las 11:00 horas, los ceceacheros realizaron diversas actividades en el marco de la jornada “En comunidad nos cuidamos mejor”. Esta iniciativa promovida por autoridades escolares reunió una docena de charlas sobre salud mental, tipos de violencia y redes de apoyo, así como talleres artísticos y acciones de reparación simbólica.
“Cada actividad a desarrollar responde a la petición de los padres: honrar la memoria de su hijo sin exponerlo a él ni a su historia a ningún acto o publicación que pudiera revictimizarlo”, señaló la Gaceta CCH.
A este homenaje se unió el colectivo docente TENOLLI, quien coordinó un conjunto de actividades centradas en la memoria y la dignidad, entre ellas talleres de bordado, escritura reflexiva y cartografía de espacios seguros.
Los alumnos del CCH Sur crearon un mural en memoria de Jesús Israel, de 16 años de edad, originario de Perote, Veracruz. El menor obtuvo un buen puntaje en el examen de bachillerato y se mudó a Ciudad de México para iniciar su recorrido en la máxima casa de estudios. Cursaba el tercer semestre del nivel medio superior y era conocido por ser alegre.
“Jesús Israel iba conmigo en el semestre pasado, siempre se mostraba como un niño tranquilo”, escribieron compañeros en redes sociales.
También lo recuerdan pasando momentos lindos en compañía de sus personas favoritas, como su novia: “Saliendo de clases siempre iba con su novia hacia los Pumas; era un niño tranquilo y, aunque era callado, siempre mostraba una sonrisa”, compartieron.
Se prevé que el homenaje concluya con la interpretación colectiva de la canción "Imagine", de John Lennon, como acto simbólico de cohesión y esperanza.
Luego de atacar a Jesús y a un trabajador administrativo, el estudiante Lex Ashton trató de huir y se lanzó desde un segundo piso de uno de los edificios del plantel, lo que le provocó fracturas en las piernas y traumatismo en la cabeza. Fue trasladado bajo custodia al Hospital General Regional No. 2 del IMSS.
Durante su estancia hospitalaria fue intervenido quirúrgicamente para retirarle un coágulo en la cabeza. Un juez de control giró una orden de aprehensión en su contra, así que fue detenido en cuanto lo dieron de alta.
A un año de la agresión en el CCH Sur, se sabe que Lex Ashton, de 19 años de edad, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
EPP