Los gritos, el pánico, el llanto, los alumnos y maestros corriendo para ponerse a salvo, marcaron a la comunidad estudiantil la tarde del 22 de septiembre de 2025, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Un joven con arma blanca atacó a varias personas al interior de la escuela y, debido a ello, un adolescente perdió la vida en el lugar; el agresor era un alumno.

Este martes, a un año de la tragedia, flores blancas, veladoras y carteles con exigencias de justicia se hicieron presentes en las instalaciones ubicadas en la alcaldía Coyoacán. Los estudiantes del CCH Sur realizaron un homenaje a su compañero, Jesús Israel, asesinado por un compañero identificado como Lex Ashton.

Desde las 11:00 horas, los ceceacheros realizaron diversas actividades en el marco de la jornada “En comunidad nos cuidamos mejor”. Esta iniciativa promovida por autoridades escolares reunió una docena de charlas sobre salud mental, tipos de violencia y redes de apoyo, así como talleres artísticos y acciones de reparación simbólica.

“Cada actividad a desarrollar responde a la petición de los padres: honrar la memoria de su hijo sin exponerlo a él ni a su historia a ningún acto o publicación que pudiera revictimizarlo”, señaló la Gaceta CCH.

A este homenaje se unió el colectivo docente TENOLLI, quien coordinó un conjunto de actividades centradas en la memoria y la dignidad, entre ellas talleres de bordado, escritura reflexiva y cartografía de espacios seguros.