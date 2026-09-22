El uso de teléfonos celulares quedará restringido durante la jornada escolar para estudiantes de educación básica en Tamaulipas, como parte del acuerdo nacional impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) confirmó que la entidad se sumó al acuerdo alcanzado por las autoridades educativas de las 32 entidades del país. La medida contempla a escuelas públicas y particulares de primaria y secundaria y busca reducir las distracciones durante las actividades escolares y favorecer la convivencia entre los estudiantes.

De acuerdo con el acuerdo publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en educación básica se restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante la jornada escolar. La disposición contempla que puedan utilizarse en casos relacionados con salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o situaciones de emergencia, conforme a las reglas de cada plantel.

En primaria y secundaria, la restricción también contempla los períodos de recreo, por lo que los estudiantes que lleven un teléfono deberán mantenerlo guardado durante la jornada. La aplicación comenzará a nivel nacional el 3 de noviembre de 2026.

En Tamaulipas se prevén reglas para determinar cómo deberán resguardarse los dispositivos y cuáles serán las excepciones. También se contempla que los celulares puedan utilizarse cuando exista una necesidad médica o cuando formen parte de una herramienta de apoyo para determinados estudiantes.

La regulación no significa que la tecnología quede fuera de las escuelas. La propia SEP ha señalado que el objetivo es establecer un uso responsable y seguro de los dispositivos y mantener su aprovechamiento cuando tengan una finalidad educativa.

En el caso de educación media superior, la medida es diferente: cada institución deberá establecer sus propias reglas sobre el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos digitales, especialmente cuando tengan fines pedagógicos.