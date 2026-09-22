Educación

Celulares Quedarán Restringidos en Escuelas de Tamaulipas; Así Aplicará la Medida

La disposición contempla que puedan utilizarse en casos relacionados con salud, discapacidad o situaciones de emergencia, conforme a las reglas de cada plantel

Celulares Quedarán Restringidos en Escuelas de Tamaulipas; Así Aplicará la MedidaCelulares Quedarán Restringidos en Escuelas. Foto: N+

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Celulares fuera de las aulas en Tamaulipas: la SEP busca reducir distracciones y fomentar la convivencia.

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