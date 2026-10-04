‘La Soberanía Nos Encomendó Una Misión’: Marina Refrenda Su Servicio a México

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, afirmó que la defensa de la soberanía nacional y el auxilio a la población son parte de las responsabilidades de la Armada de México, durante la ceremonia por el 205 aniversario de la institución, realizada en Veracruz, Veracruz.

“Hablar de la creación de la Armada de México es referirnos también al origen de una responsabilidad que permanece hasta nuestros días, defender a la Nación y proteger sus intereses desde el mar”, expresó.

Morales Ángeles señaló que, a 205 años de su creación, la institución mantiene la responsabilidad de proteger más de 11 mil kilómetros de litoral y más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas.

“La defensa en profundidad permite actuar antes, observar más lejos, permanecer más tiempo y responder oportunamente frente a amenazas o actividades que pueda vulnerar la soberanía. Pero hay una manera todavía más importante de entender este concepto, servir a la población”, dijo.

Destacó que las aeronaves, los buques, las embarcaciones, los helicópteros y el personal naval también cumplen funciones de rescate, traslado y protección, especialmente durante emergencias y desastres.

“En los momentos más difíciles, cuando un desastre golpea y la población más necesita de su estado, el poder naval de la Armada deja de ser solamente capacidad operativa y se convierte en esperanza, protección y auxilio para México”, sostuvo.

El titular de Marina también explicó que la defensa en profundidad permite ampliar la vigilancia, anticipar amenazas y responder ante actividades que puedan vulnerar la soberanía nacional. Añadió que la estrategia naval busca aprovechar esas capacidades tanto para proteger los mares como para salvar vidas.

En ese sentido, mencionó el Plan Marina como una expresión de la labor de auxilio a la población y reiteró la necesidad de que la institución continúe modernizándose.

“Queremos contar con las capacidades, los medios y las herramientas necesarios para defender nuestra soberanía y auxiliar a la población civil, dondequiera que se nos necesite”, afirmó.

Como parte de las actividades por el aniversario, informó que se realizó el fin de semana de la flota, durante el cual familias veracruzanas participaron en actividades deportivas, culturales y musicales, además de conocer los buques de la Armada.

Al concluir su mensaje, Morales Ángeles destacó la responsabilidad que representa portar la bandera nacional y cumplir las misiones asignadas dentro del marco constitucional.

“Por ello, mientras existe una bandera que ondee sobre nuestros buques, un mar que proteger y una mexicana o un mexicano que necesite de nosotros, la Armada estará presente”.