Sociedad

‘La Soberanía Nos Encomendó Una Misión’: Marina Refrenda Su Servicio a México

El secretario Raymundo Morales Ángeles destacó la protección de los mares y el auxilio a la población durante el 205 aniversario de la Armada de México

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México
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