¿Qué Pasó en Colonia Gertrudis Sánchez? Esto Se Sabe Sobre Muerte de Mujer Desaparecida en Marzo

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX ) encontraron hoy, 21 de julio de 2026, el cuerpo de una mujer adulta mayor al interior de su domicilio, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), quien fue reportada como desaparecida desde marzo de 2026; aquí te informamos lo que se sabe sobre el presunto asalto y muerte de Irma García González, en la colonia Gertrudis Sánchez.

¿Qué se sabe del caso de Irma García González?

Familiares de Irma García González reportaron la desaparición de la mujer, de 83 años de edad, de quien no sabían nada de ella desde el 9 de marzo de 2026, por lo que las autoridades de CDMX lanzaron una ficha de búsqueda.

Luego de más de 4 meses desaparecida, policías de Investigación encontraron el cuerpo de la mujer hoy al interior de su domicilio, ubicado en la calle Norte 88, número 5208, casi esquina con Ángel Albino Corzo, en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos reportaron a las autoridades que habían escuchado ruidos raros y que había emanado un olor fétido en los días previos, por lo que hoy, policías de Investigación acudieron a la casa para investigar qué pasó con la mujer de la tercera edad.

Las autoridades periciales de CDMX encontraron indicios de violencia y saqueo del inmueble, así como del asesinato de la mujer.

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Mapa de la zona donde fue asesinada una mujer de la tercera edad

RMT