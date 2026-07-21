Seguridad

¿Qué Pasó en Colonia Gertrudis Sánchez? Esto Se Sabe Sobre Muerte de Mujer Desaparecida en Marzo

La mujer, de 83 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 9 de marzo de 2026

Gertrudis Sánchez 3ra. Sección, Gustavo A. Madero | Itzel Cruz AlanisServicios periciales en domicilio de mujer desaparecida desde marzo de 2026. Foto: N+

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Tras 4 meses desaparecida, autoridades hallan a Irma García, de 83 años, en su casa en GAM. Indicios de violencia y saqueo. Conoce más sobre este caso en desarrollo.

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