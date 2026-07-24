Medio Ambiente

¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas este 24 de Julio de 2026

Conoce aquí cómo está el Cutzamala este viernes; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Cómo está el Cutzamala hoy? Las lluvias recientes han mejorado su nivel. Descubre más sobre este vital sistema que abastece a la CDMX.

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