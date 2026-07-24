¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas este 24 de Julio de 2026

Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas han favorecido el incremento en los niveles del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

Aquí en N+ te decimos cómo está el nivel de sus presas hoy, 24 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte diario de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Sabías que?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 23 de julio de 2026:

Villa Victoria: Está al 67.49% de su capacidad, al registrar 125.353 millones de metros cúbicos de agua. Valle de Bravo: Está al 80.18% de su capacidad, al registrar 316.219 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Está al 63.80% de su capacidad, al registrar 129.124 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 72.93% de almacenamiento, con 570,696,000 metros cúbicos.

Suministro de agua a la CDMX y zona metropolitana

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala tiene infraestructura para el almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

Y “como toda obra de infraestructura, debe recibir mantenimiento preventivo periódico, y se deben atender situaciones de emergencia que pongan en riesgo el abastecimiento y su integridad”, indicó.

SPB