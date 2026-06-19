¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para el Partido Mil del Mundial 2026? Pronóstico

El sábado 20 de junio se estará llevando a cabo el partido entre Japón y Túnez en Monterrey, Nuevo León, como parte de las actividades del Mundial 2026. La ciudad regiomontana, una de las tres sedes del torneo en México, será escenario de este encuentro que además marcará un momento histórico al celebrarse el partido número mil de la justa deportiva.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León Pronóstico Vespertino del Lunes 20 de Abril de 2026

Ante la expectativa por este importante evento y las distintas actividades que se realizarán en la ciudad, muchos aficionados se preguntan cómo estará el clima durante esa jornada. A continuación, te compartimos el pronóstico del tiempo previsto para Nuevo León.

Pronóstico para el país

Una línea seca ubicada en el noreste del país, en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, divergencia en altura, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, además de la aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del territorio nacional, generarán condiciones de inestabilidad atmosférica.

Estos fenómenos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones del occidente, noroeste, norte y noreste de México. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico de lluvias y altas temperaturas para Nuevo León

De acuerdo con el pronóstico, Nuevo León registrará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las zonas norte y oeste del estado. Asimismo, se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. En contraste, el este de Nuevo León continuará presentando un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados Celsius.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, las fuertes rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población y a los asistentes a los eventos del Mundial mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias durante su estancia en Monterrey

RR