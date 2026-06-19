¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para el Partido Mil del Mundial 2026? Pronóstico

Monterrey será sede del partido número mil del Mundial 2026

Clima en Monterrey Nuevo León Partido MilFoto: N+

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¡Atención aficionados! El partido mil del Mundial 2026 en Monterrey podría estar marcado por lluvias intensas y fuertes vientos. Descubre cómo afectará el clima este evento histórico.

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