Buscan a Jóvenes Desaparecidos en Playa de Boca del Río, Veracruz; Son Originarios de la CDMX

Un operativo de búsqueda y rescate fue implementado por las autoridades en la playa Santa Ana de Boca del Río tras reportarse la desaparición de dos jóvenes de la CDMX que ingresaron al mar.

Buscan a Jóvenes Desaparecidos en Playa de Boca del Río, Veracruz; Son Originarios de la CDMXFoto: N+

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Operativo de rescate en Boca del Río: dos jóvenes de CDMX desaparecen en el mar. Las condiciones complican la búsqueda. Infórmate sobre el caso.

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