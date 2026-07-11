Buscan a Jóvenes Desaparecidos en Playa de Boca del Río, Veracruz; Son Originarios de la CDMX

Durante el transcurso de este viernes 10 de julio, se está llevando a cabo un intenso operativo de búsqueda y rescate en una playa del municipio de Boca del Río, Veracruz, debido al reporte en el que se indicó que dos jóvenes ingresaron al mar y no se sabe nada acerca de su paradero.

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Los hechos se registraron en la playa Santa Ana, localizada en el bulevar Vicente Fox del municipio anteriormente mencionado, cuando, según lo reportado, dos jóvenes, procedentes de la Ciudad de México, llegaron con sus familiares a pasar el fin de semana en la zona.

Sin embargo, presuntamente ingresaron al mar luego de la hora permitida y fueron jalados por el oleaje. Familiares, al percatarse de la situación, dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través de los números de emergencias 911. Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de Protección Civil y paramédicos de Bomberos Conurbados.

Labores de búsqueda de ambos jóvenes podrían ser suspendidas por las condiciones en la zona de playa

Los cuerpos de auxilio montaron un operativo de búsqueda y rescate con ayuda de cuatrimotos en la zona de playa y apoyándose de embarcaciones y lámparas dentro del mar, así como en la zona en donde desembocan las olas; sin embargo, hasta el momento los jóvenes de veintiuno y veintitrés años no han sido localizados.

Las autoridades comunicaron a los familiares de los jóvenes que las tareas de búsqueda podrían ser suspendidas debido a la hora y las condiciones del mar, las cuales hacen más complicadas las labores de búsqueda, reanudándose hasta el día de mañana sábado 11 de julio.

La identidad de los jóvenes aún no se ha dado a conocer; solo se sabe que llegaron acompañados de sus familiares y que son originarios de la Ciudad de México.