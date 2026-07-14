Bebé es Localizada sin Vida en Tlajomulco; Presuntamente Fue Asesinada por su Madre

Una bebé de aproximadamente un año de edad fue localizada sin vida al interior de una vivienda del fraccionamiento Geovillas Alborada, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el mismo domicilio también fue encontrada su madre con diversas lesiones, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

¿Dónde sucedió el hecho?

Los hechos ocurrieron sobre la calle Lago Maggiori, donde policías municipales acudieron tras recibir un reporte que alertaba sobre una mujer y una menor lesionadas por un objeto punzocortante.

Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron a la mujer con heridas en la clavícula y en los antebrazos. Durante la revisión de la vivienda, en una de las habitaciones localizaron a la pequeña, de alrededor de un año de edad, quien ya no presentaba signos vitales.

En un primer momento, las autoridades informaron que aún no se conocían las causas de la muerte de la menor y comenzaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, horas después, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que, de acuerdo con los primeros datos obtenidos, la bebé habría sido asesinada presuntamente por su madre.

¿Qué sucedió con la madre de la bebé?

La mujer permanece bajo atención médica, mientras que la vivienda fue asegurada por las autoridades para que peritos y agentes del Ministerio Público realizaran las diligencias correspondientes.

Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios acudió al lugar para recabar evidencias y entrevistar a posibles testigos con el fin de reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan y que será conforme avancen los peritajes y la recopilación de pruebas cuando se determinen con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no han dado a conocer más detalles.