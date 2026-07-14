Bebé es Localizada sin Vida en Tlajomulco; Presuntamente Fue Asesinada por su Madre

Policías de Tlajomulco localizaron a una mujer herida y su bebé de un año muerta en el fraccionamiento Geovillas

Localizan a bebé sin vida y a su madre herida en Tlajomulco.Foto: N+

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En Tlajomulco, una bebé fue encontrada sin vida y su madre herida. La Fiscalía sospecha asesinato. Descubre cómo avanzan las investigaciones.

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