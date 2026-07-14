Balacera en Coatzacoalcos Moviliza Policías Colonia Benito Juárez en Coatzacoalcos Veracruz

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se reportó en la zona de la colonia Benito Juárez en Coatzacoalcos. Vecinos señalan haber escuchado al menos seis disparos.

Acordonamiento y movilización policiaca por balacera en la colonia Benito Juárez Norte en Coatzacoalcos, Veracruz.Foto: Cristina Juárez del Sue

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Balacera en Coatzacoalcos moviliza a la policía en Benito Juárez. Vecinos reportan seis detonaciones. Autoridades buscan responsables. Detalles en desarrollo.

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Fuerte Operativo en Coatzacoalcos tras Balacera en Benito Juárez