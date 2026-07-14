Balacera en Coatzacoalcos Moviliza Policías Colonia Benito Juárez en Coatzacoalcos Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la noche del lunes 13 de junio se registró una fuerte movilización de diversas corporaciones policíaca, esto tras el reporte de la presencia de detonaciones de armas de fuego en la colonia Benito Juárez Norte.

Según los primeros reportes de este hecho violento, se registró la avenida Miguel Hidalgo entre Lucas Alemán y Linda Vista, de la ciudad de Coatzacoalcos al sur del estados de Veracruz. Punto hasta donde se trasladaron los cuerpos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos e inicia con los procesos correspondientes.

Los vecinos confirmaron haber escuchado al menos una cantidad de seis detonaciones de armas de fuego. Según los datos recabados se pudo confirmar que en el lugar de los hechos quedó abandonado un vehículo.

En el punto y en las zonas aledañas se inició un fuerte operativo de seguridad para intentar dar con el paradero de quien haya sido el encargado de realizar los disparos que alarmaron a los vecinos de la colonia Benito Juárez Norte.

Hasta el momento las averiguaciones siguen desarrollándose en el sur de la entidad, se espera que las autoridades competentes se encargaren de brindar información acerca de estos. Al momento no se tiene reporte oficial acerca de personas detenidas vinculadas a estes hechos, ni si existen personas lesionadas o fallecidas.

Información en desarrollo…