Mueren Dos Menores de Edad y Dos Jóvenes en Ataque Armado en Guanajuato; Hay Lesionados

El pasado domingo por la noche se registró un ataque armado en un convivio familiar en Pénjamo, falleciendo cuatro personas, dos menores de edad y dos de 24 y 26 años.

Dos Adolescentes y Dos Jóvenes de 24 y 26 Años Son las Víctimas Fatales del Ataque en Pénjamo.N+

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Tragedia en Pénjamo: un ataque armado en un convivio familiar deja 4 muertos, entre ellos dos menores. La Fiscalía de Guanajuato investiga los hechos.

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Dos Adolescentes y Dos Jóvenes Víctimas de Ataque en Pénjamo