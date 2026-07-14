Mueren Dos Menores de Edad y Dos Jóvenes en Ataque Armado en Guanajuato; Hay Lesionados

Un ataque armado en un convivio familiar en Pénjamo, Guanajuato, dejó a 4 personas fallecidas el pasado domingo por la noche, además de varias personas lesionadas.

Por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el homicidio de cuatro hombres identificados como Jesús Armando “N”, de 26 años; Gustavo “N”, de 24 años, y dos adolescentes.

Además hubo más de dos personas lesionadas, de las cuales se desconoce su estado actual de salud y sus identidades.

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Gobernadora señala que ataques en Guanajuato son por vínculos delictivos

Tras el multihomicidio, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo fue consultada sobre el caso y sobre las masacres en la entidad que se han registrado en los últimos meses.

Al hablar en términos generales, y subrayando que no busca revictimizar, señaló que en este tipo de ataques las autoridades han detectado como patrón que al menos una de las víctimas suele tener presuntos vínculos con grupos delictivos, aunque reconoció que también resultan afectadas víctimas colaterales.

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Sin embargo, afirmó que será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la instancia encargada de determinar cómo ocurrieron los hechos. Hasta el momento no se han dado a conocer avances en la investigación, ni sobre personas detenidas por los hechos.