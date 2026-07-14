Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre Arrastrado por la Corriente en Arroyo de Hermosillo

Después de 3 días de búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que fue arrastrado por la corriente en un arroyo durante la tormenta registrada el pasado sábado en Hermosillo.

Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre Arrastrado por la Corriente en Arroyo de Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Después de una intensa búsqueda, hallan el cuerpo de un hombre a 9 km de donde fue visto por última vez en Hermosillo. Infórmate sobre este incidente.

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