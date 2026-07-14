Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre Arrastrado por la Corriente en Arroyo de Hermosillo

Tras tres días de búsqueda la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida del hombre que desapareció luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo durante la tormenta registrada la noche del sábado en Hermosillo. Al momento, cuerpos de emergencia realizan las labores de extracción del cadáver.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en las inmediaciones de Fenosa, sobre un camino de terracería ubicado a un costado de la carretera a Bahía de Kino, al poniente de la ciudad. El cuerpo fue encontrado fuera del cauce del arroyo y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hombre fue arrastrado luego de intentar cruzar un arroyo el pasado sábado en Hermosillo

La víctima desapareció la noche del sábado cuando intentó cruzar con su bicicleta un arroyo en el cruce de las calles San Pedro y Carmen Saavedra, en la colonia Primero Hermosillo. La fuerza de la corriente lo arrastró, lo que originó un operativo de búsqueda que se extendió durante sábado, lunes y martes.

En las labores participaron alrededor de 30 rescatistas del Departamento de Bomberos y Cruz Roja, apoyados con drones, cuatrimotos y vehículos todo terreno para recorrer el cauce.

El cuerpo fue localizado alrededor de 9 kilómetros del sitio donde fue visto por última vez

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo fue localizado a poco más de nueve kilómetros del sitio donde fue visto por última vez. Una vez concluidas las maniobras de recuperación, será trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación oficial.