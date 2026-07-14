Lluvias del Fin de Semana Dejan Nuevas Afectaciones en Hospital ISSSTE de Hermosillo, Sonora

Las lluvias que se registraron en Hermosillo durante el fin de semana pasado dejaron de nuevo afectaciones en el Hospital Dr Fernando Ocaranza, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, Issste.



Las condiciones en el lugar fueron captadas en imágenes compartidas al equipo de N + Sonora, mismas que también se difundieron en plataformas digitales, ya que personal de salud reportó que se volvieron a presentar daños en la unidad médica.

Las lluvias ocasionaron que el agua se filtrara por las paredes del hospital

En esta ocasión se informó que hubo goteras en el área de terapia intensiva, en la zona de urgencias se filtró agua a través de las paredes que se comunican del exterior, además, un centro de carga comenzó a fallar y emitir ruidos que preocuparon al personal.



En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia como el agua cae desde el techo sobre escritorios donde hay equipo de cómputo en el área administrativa.



Ante la situación, el Issste recordó que actualmente se lleva a cabo la rehabilitación de la infraestructura e instalaciones del hospital, cuyos trabajos comprenden intervenir en las redes hidrosanitarias, drenaje, climatización e instalaciones eléctricas, sustituir tramos de tubería y reparar otros puntos.

Las lluvias del jueves pasado también evidenciaron fallas estructurales y operativas en el hospital

Cabe recordar que la noche del jueves, la lluvia y el viento también evidenciaron fallas estructurales y operativas en el hospital, en un lapso de 3 horas hubo más de 10 apagones a consecuencia de la tormenta, afectando a pacientes hospitalizados, como el caso de dos bebés delicados que estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.