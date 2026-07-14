Lluvias del Fin de Semana Dejan Nuevas Afectaciones en Hospital ISSSTE de Hermosillo, Sonora

Las lluvias registradas el fin de semana pasado en Hermosillo dejaron de nuevo afectaciones en el Hospital Dr. Fernando Ocaranza del ISSSTE.

Lluvias del Fin de Semana Dejan Nuevas Afectaciones en Hospital ISSSTE de Hermosillo, SonoraFoto: Arturo Maldonado

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Lluvias en Hermosillo causan nuevas filtraciones en el Hospital ISSSTE, afectando áreas críticas como terapia intensiva.

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