Video del Momento en que Víctor 'N' Sale de Prisión: Así Dejó Penal Atlacholoaya

Video del Momento en que Víctor "N" Sale de Prisión: Así Dejó Penal Atlacholoaya

Video del Momento en que Víctor Rodríguez Sale de Prisión Así Dejó Penal AtlacholoayaVíctor "N", exdirector de Pemex, es trasladado en una camioneta tras la audiencia en la que obtuvo la libertad condicional. Foto: N+

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