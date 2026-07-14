Video del Momento en que Víctor 'N' Sale de Prisión: Así Dejó Penal Atlacholoaya

Cámaras de N+ captaron el momento en que Víctor "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue trasladado luego de la audiencia de este martes 14 de julio, en la que una jueza de control le otorgó la libertad condicional.

Lo que registraron las cámaras de N+

En las imágenes, un grupo de reporteros y camarógrafos se agolpa a la entrada de una sala señalada como "Sala en sesión", registrando el movimiento con cámaras y teléfonos en alto. Elementos de seguridad custodian el acceso mientras varias personas transitan por el pasillo hacia el interior.

En otro momento del video, se observa a Víctor "N" caminando por un pasillo, vestido con una camisa color beige, acompañado por personas con mochilas y bolsos que se desplazan en el mismo grupo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Momento Exacto en que Víctor ‘N’, Exdirector de Pemex, Sale de Prisión

El momento del traslado en vehículo

Las cámaras de N+ registraron a Víctor "N" ya dentro de una camioneta, sentado en los asientos traseros junto a otras personas, mientras voltea hacia atrás.

En una toma previa, se le ve caminando por una calle con vegetación al fondo, en Atlacholoaya, Morelos.