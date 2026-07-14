Identifican a 5 de las 9 Víctimas Mortales del Accidente en la Autopista Guadalajara-Tepic

Las autoridades lograron identificar a cinco de las personas fallecidas en el accidente registrado en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de la caseta de Plan de Barrancas, en Hostotipaquillo, Jalisco, el 12 de julio.

El proceso se realizó a través de odontología forense, con las características de sus dentaduras, en el Centro de Identificación Humana. Las otras cuatro víctimas restantes serán identificadas mediante genética, mientras tanto, ya se tomaron muestras a familiares.

Por otro lado, ocho de las nueve víctimas mortales no han podido ser reclamadas por familiares debido a que se encuentran en severo estado de calcinación, por lo que están sin identificar por reconocimiento directo visual. Sólo una persona que salió proyectada de la ventana del vehículo se considera identificable físicamente.

Todas las personas fallecidas en este accidente carretero se encuentran en resguardo en las instalaciones centrales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una de las víctimas es una niña.

¿Qué ha pasado con las víctimas lesionadas?

El Sistema de Atención Médica de Urgencias Jalisco atendió a 22 personas involucradas en el accidente. Y de las personas lesionadas, nueve son hombres y tres son mujeres. De estas, dos son de nacionalidad argentina y dos de ellas de Estados Unidos.

Estas últimas víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales públicos y privados de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La mayoría de pacientes ya fueron dados de alta, pero siguen hospitalizados dos considerados urgencias relativas, que son elementos de la Guardia Nacional, y quienes presentan diversas fracturas.

“En este momento quedan únicamente dos personas hospitalizadas, son los dos guardias nacionales que están en un hospital militar, son urgencias relativas”, explicó Yannick Nordín, del SAMU de Jalisco.

Presuntamente, el accidente habría ocurrido cuando un camión de carga pesada se quedó sin frenos. El operador habría tratado de utilizar una rampa de frenado pero no lo logró y terminó impactando contra varios vehículos.