Identifican a 5 de las 9 Víctimas Mortales del Accidente en la Autopista Guadalajara-Tepic

Ya lograron identificar a 5 de las 9 víctimas mortales del accidente registrado sobre la autopista Guadalajara-Tepic, el 12 de julio.

AccidenteFoto: César López

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Suman 5 víctimas identificadas por el accidente en la autopista Guadalajara-Tepic.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+