Cae "El Nico", Fundador del Grupo Criminal “Los Tanzanios” en CDMX, ¿Quién Es y Cómo Operaba?

La Fiscalía de CDMX confirmó la detención del fundador de “Los Tanzanios”, identificado como Nicolás “N”, quien operaba en la capital del país; esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con las autoridades, Nicolás “N”, alias "El Nico", fue aprehendido por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

“El imputado es señalado como fundador del grupo delictivo “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la capital”, puntualizó.

Asimismo, informó que gracias a las indagatorias realizadas por los agentes de la dependencia, permitieron establecer que este sujeto está relacionado con actividades de narcomenudeo.

¿Quién es el fundador de “Los Tanzanios”?

El fundador de “Los Tanzanios” es identificado como Nicolás “N”, quien además del narcomenudeo, también es investigado por su probable participación en otros delitos como secuestro y extorsión.

Según los informes, los Policías de Investigación (PDI) localizaron al imputado este martes 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, donde ejecutaron la orden de aprehensión vigente en su contra,

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Quiénes Son ‘Los Tanzanios’ y Dónde Operan en la CDMX?

“La detención de Nicolás "N" forma parte de las acciones permanentes que desarrolla la Fiscalía CDMX para desarticular la estructura criminal conocida como ‘Los Tanzanios’”, afirmó.

Nicolás “N” fundó el grupo con presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

¿Quiénes son “Los Tanzanios” y cómo operan?

Los tanzanios son un grupo delictivo generador de violencia en la Ciudad de México, el cual opera principalmente las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, así como en el Edomex.

Según información de las autoridades, este grupo inicialmente se dedicó al robo a transeúnte y asalto a transporte público. No obstante, después incluyeron otro tipo de delitos, tales como:

Extorsión contra comerciantes, rutas de transporte público y empresarios

Venta y distribución de drogas secuestros

Homicidios

Trata de personas en su modalidad de explotación sexual

Debido a que “Los Tanzanios” cuentan con diversas carpetas de investigación, donde se les señala de reclutar a mujeres para después obligarlas a participar en fiestas dentro de hoteles de Iztapalapa, donde las hacían ofrecer servicios sexuales.

“Los Tanzanios” también son investigados por probables nexos con otros grupos delictivos como La Unión Tepito y Los Duques, ya que planean ampliar sus redes de narcomenudeo y extorsiones en la ciudad.

La Fiscalía de CDMX señala que este grupo delictivo está vinculado con robos a casa habitación y robo de vehículos.

También extorsionan a comerciantes a quienes les exigen incluso pagos semanales de 20 mil pesos para evitar agresiones o contra sus familias, así como para poder continuar con sus actividades comerciales.

EPP