Cae "El Nico", Fundador del Grupo Criminal “Los Tanzanios” en CDMX, ¿Quién Es y Cómo Operaba?

Las autoridades dieron a conocer la detención de Nicolás “N”, señalado como fundador de "Los Tanzanios"

Nicolás "N" es identificado como el fundador de "Los Tanzanios"Foto: Especial
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