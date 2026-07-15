Detienen a 160 Personas Tras Disturbios por la Derrota de Francia ante España

Unas 160 personas fueron detenidas en París y Lyon tras los incidentes registrados al término de la semifinal del Mundial 2026 que Francia perdió por 2-0 frente a España, informaron este miércoles fuentes policiales citadas por los medios franceses BFMTV y Le Parisien.

En la región de París fueron arrestadas 141 personas, principalmente por el lanzamiento de morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia, según una fuente de la Prefectura de Policía de París citada por BFMTV.

Los incidentes no causaron heridos graves.

En Lyon, la policía detuvo a una veintena de jóvenes, después de que varios grupos lanzaran fuegos artificiales y otros objetos contra las fuerzas del orden en la plaza Bellecour, donde cientos de personas habían seguido el partido en pantallas gigantes.

La intervención de los agentes permitió dispersar a los concentrados y, según las autoridades, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Europa se rinde ante la "clase magistral"

Por otro lado, la prensa europea coincidió este miércoles en destacar sin fisuras la enorme superioridad del juego de España para clasificar a la Final de la máxima justa internacional de la FIFA, con titulares como "clase magistral", "dominio total" y "una auténtica lección de futbol".

La selección francesa "no pudo superar a una dominante España" en Dallas, destacó el diario Le Monde, en una valoración de una victoria española "bien merecida" ampliamente compartida por los medios de comunicación en Francia, que encajó la derrota el día de su Fiesta Nacional del 14 de julio.

"El accidente en Dallas", tituló el diario deportivo L'Equipe, que subrayó que Francia estuvo "asfixiada en todos los aspectos del juego" por una "impresionante" selección española, mientras que Le Figaro destacó: "El sueño se acabó para los Bleus", eliminados sin contemplaciones del Mundial por La Roja y habla sin paliativos de "enorme decepción".

La prensa británica calificó la actuación del equipo de Luis de la Fuente como una exhibición de buen futbol: España firmó la "actuación del torneo" y dio una "clase magistral" para anular a un rival de mayor potencial, destacó The Times, al tiempo que The Daily Telegraph habló de una "lección de futbol" a Francia y subraya el dominio en el centro del campo de Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz, en un equipo cuya "única estrella" es Lamine Yamal.

The Guardian también resalta "la magia" del jugador del Barcelona, aunque sostiene que fue el juego colectivo el que terminó por imponerse al talento individual del equipo galo, y afirma que nadie volverá a subestimar a España, a la que sitúa como favorita para ganar el Mundial.

La prensa italiana, por su parte, coronó a la selección española como el equipo que mejor está jugando en este Mundial y el principal diario deportivo del país, La Gazzetta dello Sport , que tituló en portada con la frase en francés 'Rien ne va plus', presentó la semifinal como la consagración de España en el torneo.

Corriere dello Sport tituló en portada: 'Francia, adieu' y sostuvo que Deschamps preparó un partido demasiado prudente frente a una España capaz de imponer su juego desde los primeros minutos.

También la prensa alemana se rindió a la "obra maestra defensiva" de España en semifinales frente a Francia, que vio desvanecerse su "magia ofensiva" y "no estuvo a la altura de las expectativas".

El semanario Spiegel tituló "El día de la total inofensivdad" y señala que Francia, que llegó a semifinales con "la ofensiva más espectacular de este Mundial", en los 90 minutos de juego contra España "no tuvo ni una sola ocasión clara".

ASJ