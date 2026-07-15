Detienen a 160 Personas Tras Disturbios por la Derrota de Francia ante España

Según las autoridades, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración

FranciaLa intervención de los agentes permitió dispersar a los concentrados. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras la derrota de Francia ante España, 160 detenidos en París y Lyon por disturbios. Las autoridades aseguran que no hubo heridos ni daños graves. ¿Qué opinas de la reacción de los aficionados?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+