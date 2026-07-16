¿Cuál es el Último Día de Clases del Ciclo Escolar 2026-2027? Esta es la Fecha de Calendario SEP

El calendario oficial de la SEP del Ciclo Escolar 2026-2027, tiene varias modificaciones

Este es el último día de clases para el Ciclo Escolar 2026-2027Foto: Cuartoscuro

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El calendario SEP 2026-2027 trae cambios: menos días de clase y más descanso para maestros. Infórmate sobre las fechas importantes y ajusta tu agenda.

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