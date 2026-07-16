¿Cuál es el Último Día de Clases del Ciclo Escolar 2026-2027? Esta es la Fecha de Calendario SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial para el Ciclo Escolar 2026-2027, por lo que los estudiantes y padres de familia ya pueden comenzar a organizar las fechas especiales, pero, ¿cuándo es el último día de clases?

De acuerdo con las autoridades educativas, el nuevo calendario, el cual se aplicará para todos los alumnos de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tiene una reducción a 185 días de clase efectivos.

Se trata de un ajuste para garantizar y proteger el receso de los docentes, manteniendo una semana adicional de descanso para el magisterio durante el mes de agosto.

Ahora bien, es importante considerar que el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estipula varios días que son clave para toda la comunidad estudiantil, por ejemplo, las vacaciones.

¿Qué días son importantes en el Calendario SEP 2026-2027?

El calendario oficial de la SEP, establece los dos periodos de vacaciones tradicionales, es decir, las que corresponden a invierno y Semana Santa, estos quedan de la siguiente manera:

Vacaciones de Invierno: Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Ojo por el Día de Reyes (miércoles 6 de enero), entonces el regreso formal a las aulas será el jueves 7 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, pero se reanudan actividades hasta el lunes 5 de abril de 2027

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Otros días que no pasan desapercibidos son los puentes oficiales, los cuales serán 9 en total y quedan de la siguiente manera:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

¿Cuándo termina el Ciclo Escolar 2026-2027?

Es momento de que vayas preparando tu agenda y tus vacaciones de verano para el siguiente año, debido a que los estudiantes de educación básica finalizan sus clases el viernes 9 de julio de 2027.

No obstante, considera que generalmente los docentes suben las evaluaciones varios días antes, por lo que es probable que en las semanas previas a esa fecha la carga de trabajo o tareas disminuya considerablemente.

EPP