¿Cuánto Falta para el Regreso a Clases 2026? Este Día Vuelven Primarias y Secundarias SEP

Conoce qué día es el regreso a clases 2026 para millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México

Conoce Cuánto Falta para el Regreso a Clases SEP 2026Los alumnos de nivel básico salieron de vacaciones este miércoles. Foto: Cuartoscuro
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