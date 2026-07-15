¿Cuánto Falta para el Regreso a Clases 2026? Este Día Vuelven Primarias y Secundarias SEP

Se terminó el ciclo escolar, por lo que a partir de este día los niños y adolescentes estarán de vacaciones y muchos padres de familia ya se preguntan cuánto falta para el regreso a clases 2026. Por ello, acá te decimos qué día vuelven a la escuela.

Llegó el fin de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y este día la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el nuevo calendario escolar 2026-2027, con el cual se confirmó cuándo es el regreso a clases y cuánto duran las vacaciones de verano 2026.

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¿Cuándo regresan los niños a la escuela en 2026?

De acuerdo con el calendario SEP del próximo ciclo escolar 2026-2027, el regreso a clases está programado para el lunes 31 de agosto, fecha en la que los alumnos de educación básica deberán volver a sus escuelas, luego del periodo vacacional en los meses de julio y agosto.

Los maestros, directores y personal administrativo deberán volver a los planteles una semana antes, es decir el 24 de agosto, para la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) sesión de fase intensiva previo al inicio de las clases.

¿Cuánto falta para el regreso a clases 2026-2027?

De esta manera, las vacaciones de verano 2026, que inician hoy y terminan el 30 de agosto, tendrán una duración de 47 días en total para los estudiantes de nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria.

La duración de este periodo vacacional es similar al del año pasado, ya que en 2025, los alumnos pudieron descansar durante 46 días, desde el 17 de julio al 31 de agosto. El único cambio fue que regresaron a clases el 1 de septiembre.

El calendario SEP 2026-2027 consta de 185 días de clases y aplica para planteles públicos de educación básica y a los particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional de México, de acuerdo con lo publicado en el DOF.

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