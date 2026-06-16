Ghana Apela Negativa de Canadá a la Entrada de Thomas Partey, Futbolista Acusado de Abuso

Ghana apeló en un tribunal la negativa de Canadá para dejar entrar a Thomas Partney, futbolista acusado en Reino Unido por violación. Los representantes del país ubicado en la costa oeste de África han presentado un recurso ante un tribunal federal para revertir la decisión de las autoridades migratorias.

El miércoles, en Toronto, Ghana debutará en el Mundial 2026 ante Panamá.

El mediocampista del Villarreal es señalado por violación en Reino Unido.

La selección de Ghana aterrizó el lunes 16 de junio en Toronto, procedente de Rhode Island, donde mantienen su campamento base. El equipo ha cruzado hacia Canadá sin Thomas Partey.

Las autoridades migratorias de Canadá no han ofrecido una versión oficial sobre la decisión de impedir la entrada al jugador. No obstante, medios han vinculado la negativa al juicio que Partey enfrenta en Inglaterra.

El seleccionado de 32 años es acusado de siete cargos por violación y uno por agresión sexual. Las denuncias fueron presentadas por cuatro mujeres, quienes señalan que los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022.

El jugador, quien ha acudido a audiencia en Reino Unido, se ha declarado inocente de todos los cargos. Ghana ha respaldado a su jugador y ha criticado la decisión de Canadá.

Ghana califica de “prepotente” negativa de Canadá

La Cancillería del país africano calificó como “prepotente y extremadamente injusta” la negativa para que el jugador ingrese al país norteamericano. En un comunicado, Ghana señaló:

“El Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo el derecho canadiense e internacional (...) para garantizar una consideración completa y justa de todas las cuestiones legales y fácticas pertinentes de conformidad con el debido proceso”.

Aunque no pudiese participar en el debut de Ghana frente a Panamá, Partey podrá jugar sin problemas en el segundo y tercer partido de la fase de grupos. Ambos partidos contra Inglaterra y Croacia se jugarán en Estados Unidos, en las sedes estadounidenses de Boston y Filadelfia.

Con información de: EFE