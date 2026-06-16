Ghana Apela Negativa de Canadá a la Entrada de Thomas Partey, Futbolista Acusado de Abuso

Ghana apeló en un tribunal la negativa de Canadá para dejar entrar a Thomas Partey, futbolista acusado en Reino Unido por violación

Thomas Partney durante audiencia en Reino UnidoGhana apela en tribunales decisión de Canadá de no permitir la entrada de Thomas Partney. Foto: Reuters

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La negativa de Canadá a Thomas Partey enciende la polémica: Ghana califica la decisión de 'prepotente'. ¿Cómo afectará esto al equipo en el Mundial?

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