Canadá Niega Entrada a Jugador de Ghana: ¿Por Qué Thomas Partey No Estará en Partido vs Panamá?

Canadá le negó la entrada al jugador de Ghana, Thomas Partey, en N+ te detallamos por qué no estará en el partido contra Panamá.

El futbolista debutaría el próximo 17 de junio de 2026 en Toronto, uno de los escenarios mundialistas que albergarán el Mundial, sin embargo, no será así, ya que el país anfitrión no le permitió la entrada.

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¿Por qué Canadá le negó la entrada a Thomas Partey?

La decisión estaría relacionada con el proceso judicial que enfrenta actualmente el futbolista ghanés. Aunque no existe una sentencia en su contra, las autoridades migratorias canadienses cuentan con facultades para restringir el acceso a personas involucradas en determinados procedimientos penales.

El centrocampista, de 32 años, está acusado de delitos sexuales, de los cuales se declaró inocente desde el comienzo del proceso.

El jugador incluso había viajado con el resto del plantel a territorio estadounidense para iniciar la preparación previa al torneo. Sin embargo, la imposibilidad de cruzar a Canadá le impedirá estar presente en el compromiso inaugural ante Panamá.

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