Canadá Niega Entrada a Jugador de Ghana: ¿Por Qué Thomas Partey No Estará en Partido vs Panamá?

Thomas Partey, jugador de Ghana, no podrá debutar en Toronto; te compartimos el motivo por el que no estará en su primer partido del Mundial en Canadá

Thomas ParteyThomas Partey, jugador de Ghana. Foto: Reuters
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