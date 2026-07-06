Se Forma Socavón en Carretera de Puebla y Cierran el Paso a la Circulacción

En el tramo carretero Azumbilla-Tlacotepec se formó un socavón a causa de las precipitaciones pluviales registradas durante la temporada de lluvia, lo que afectó la circulación en la cinta de rodamiento a la altura del municipio de Eloxochitlán en Puebla.

Para reestablecerla, la Secretaría de Infraestructura acudió a la zona y atendió el desperfecto.

Con módulos de maquinaria, personal de la dependencia, abrió un cajón estructural y construyó un filtro hidráulico.

Liberan camino en Eloxochitlán tras formación de socavón ¿Cuándo reabren la carretera?

Posteriormente, ejecutó trabajos de limpieza del área y realizó otras labores; entre estas, colocó material adicional para compensar y nivelar el terreno.

La dependencia informó que prevé la apertura total del tramo carretero Azumbilla-Tlacotepec para el próximo jueves 9 de julio.

Tras registrarse fuertes lluvias en la Sierra Negra, personal y unidades se mantienen en la zona para la limpieza y remoción de derrumbes, así como el desazolve de cunetas para garantizar el flujo natural del agua.

Con información de N+

JAPR