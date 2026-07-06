Se Forma Socavón en Carretera de Puebla y Cierran el Paso a la Circulacción

Con módulos de maquinaria, personal de la dependencia, abrió un cajón estructural y construyó un filtro hidráulico para reparar la carretera.

Continúan los trabajos para reabrir la carretera esta semana.Foto: X @TendenciasNoti1

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Socavón en Eloxochitlán: maquinaria y personal trabajan para reparar la carretera afectada por lluvias. Se espera su reapertura total el próximo jueves.

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