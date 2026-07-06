Pronóstico del Clima: Emiten Aviso Especial por Lluvias Fuertes en Veracruz

Un aviso especial por lluvias fuertes fue emitido por la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. Conoce las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad.

Pronóstico del Clima: Emiten Aviso Especial por Lluvias Fuertes en VeracruzFoto: Ceec Protección Civil

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Semana lluviosa en Veracruz: la Secretaría de Protección Civil advierte sobre fuertes precipitaciones y tormentas. Conoce las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad.

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