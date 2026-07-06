Pronóstico del Clima: Emiten Aviso Especial por Lluvias Fuertes en Veracruz

Durante las últimas horas, la Secretaría de Protección Civil (PC) del estado de Veracruz emitió un aviso especial por lluvias moderadas a muy fuertes ante el pronóstico en el que se prevén precipitaciones en distintas regiones de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, una vaguada en superficie con eje sobre el suroeste del Golfo de México y el paso de ondas tropicales al sur del territorio nacional se apoyarán con la divergencia del viento en altura generada por una vaguada superior, para favorecer en el estado de Veracruz.

Asimismo, durante esta semana se prevé una atmósfera más húmeda e inestable con potencial para lluvias y tormentas eléctricas, lluvias intensas, descargas eléctricas, viento con rachas fuertes, posible caída de granizo y, en ocasiones, torbellinos, con eventos localmente fuertes.

¿Cuáles serán las condiciones climatológicas para los próximos días en Veracruz?

Lunes 6 de junio

Precipitaciones: Cielo despejado a medio nublado por la mañana con aumento de nubelados por la nublados con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 mm y máximos de 20 a 50 mm especialmente entre las cuencas del Papaloapan al Tonalá.

Viento: Proveniente del sureste, este, noreste y norte, con velocidad de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en costas, mayores en áreas de tormentas.

Oleaje: De 0.5 a 1.0 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimas de 24 ºC y máximas de 32 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 33 ºC en la región de llanuras, de 14 ºC a 26 ºC en la zona de montañas y de 10 ºC a 20 ºC en el Valle de Perote.

Martes 7 de junio

Precipitaciones: Cielo parcialmente nublado a nublado con potencial de lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 en llanuras y costas de la zona centro, de 20 a 50 mm en el resto de la entidad.

Viento: Proveniente del sureste, este, noreste y norte, con velocidad de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa norte y sur, mayores en áreas de tormentas.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimas de 24 ºC y máximas de 33 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 34 ºC en la región de llanuras, de 16 ºC a 26 ºC en la zona de montañas y de 8 ºC a 19 ºC en el Valle de Perote.

Miércoles 8 de junio

Precipitaciones: Cielo parcialmente nublado a nublado con potencial de lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 mm entre las cuencas del Pánuco al Jamapa-Cotaxtla y de 20 a 50 mm en el resto de la entidad.

Viento: Proveniente del sureste, este, noreste y norte, con velocidad de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa, mayores en áreas de tormentas.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimas de 23 ºC y máximas de 32 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 34 ºC en la región de llanuras, de 15 ºC a 26 ºC en la zona de montañas y de 8 ºC a 20 ºC en el Valle de Perote.

Jueves 9 de junio

Precipitaciones: Cielo parcialmente nublado a nublado con potencial de lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 mm y máximos de 20 a 50 mm, sin descartar mayores entre las cuencas del Pánuco al Cazones y de La Antigua a Papaloapan.

Viento: Proveniente del sureste, este, noreste y norte, con velocidad de 20 a 35 km/h con rachas de 40 km/h en la costa norte y sur, mayores en áreas de tormentas.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimas de 24 ºC y máximas de 32 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 33 ºC en la región de llanuras, de 14 ºC a 26 ºC en la zona de montañas y de 10 ºC a 20 ºC en el Valle de Perote.

Viernes 10 de junio

Precipitaciones: Cielo parcialmente nublado a nublado con potencial de lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 mm y máximos de 20 a 50 mm, sin descartar mayores entre las cuencas del Pánuco al Cazones y de La Antigua a Papaloapan.

Viento: Proveniente del sureste, este, noreste y norte, con velocidad de 20 a 35 km/h con rachas de 40 km/h en la costa norte y sur, mayores en áreas de tormentas.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimas de 24 ºC y máximas de 33 ºC en la zona de costas, de 23 ºC a 35 ºC en la región de llanuras, de 15 ºC a 28 ºC en la zona de montañas y de 8 ºC a 22 ºC en el Valle de Perote.

La Secretaría de Protección Civil (PC) pide a la población realizar labores preventivas ante posibles deslaves, derrumbes y deslizamientos, encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, así como crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.