Este miércoles, 8 de abril de 2026, en un tribunal de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América (EUA), fue sentenciada la llamada 'reina de la ketamina', una traficante, quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry.

Jasveen Sangha, la llamada 'reina de la ketamina', quien es ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024.

La sentencia contra Sangha es la segunda de los cinco acusados por la muerte de la estrella de 'Friends', tras la condena a 30 meses de prisión impuesta a Salvador Plasencia, el médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Perry.

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¿Cuántos años de cárcel pasará la 'reina de la ketamina'?

'La reina de la ketamina' enfrentará 15 años de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor Matthew Perry, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Cabe recordar que Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de manos de Sangha, que la jeringuilla la proporcionó Plasencia y que Kenneth Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, mientras que los otros dos acusados, Mark Chavez y Erik Fleming, formaron parte del entramado.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco implicados aprovecharon los problemas de adicción de Perry para sacar rédito económico de la estrella de 'Friends'.

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

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Con información de N+

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