Localizan Cuerpo Enterrado de Forma Clandestina Durante Cateo en Casa de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua localizó un cuerpo enterrado de manera clandestina en un domicilio de la colonia Condesa, en Ciudad Juárez, durante un cateo judicial.

Localizan restos humanos en cateoFoto: N+

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Durante un cateo en Ciudad Juárez, se descubre un cuerpo enterrado en una vivienda. Fiscalía trabaja para esclarecer el caso y determinar la identidad.

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