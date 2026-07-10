Localizan Cuerpo Enterrado de Forma Clandestina Durante Cateo en Casa de Ciudad Juárez

Restos humanos enterrados de manera clandestina fueron localizados al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Del Charro, en la colonia Condesa, de Ciudad Juárez, durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio cercano al cruce con la calle 18 de Marzo, donde agentes ministeriales cumplimentaron una orden de cateo autorizada por un juez.

Como parte de las investigaciones, un binomio canino K-9 inspeccionó el inmueble y marcó un punto específico del terreno donde existían indicios de la posible presencia de restos humanos.

Tras el señalamiento del ejemplar canino, personal de la Fiscalía inició labores de excavación que permitieron localizar un cuerpo sepultado de manera clandestina.

Fiscalía mantiene investigaciones para identificar a la víctima

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado informó que únicamente se ha confirmado el hallazgo de un cuerpo.

La autoridad no ha dado a conocer la identidad de la víctima, su sexo ni el tiempo que los restos permanecieron enterrados en el inmueble.

Durante el operativo también fue asegurada una camioneta pickup color rojo, la cual quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Peritos y agentes ministeriales continuaron con el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer el caso y determinar las circunstancias relacionadas con el hallazgo.