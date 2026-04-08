Hospitalizan Hoy a Tito Fuentes de Molotov: Esto Sabemos De Su Estado De Salud

El músico Tito Fuentes, integrante de la banda mexicana Molotov, fue hospitalizado la mañana de este miércoles 8 de abril, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

En los últimos años, el rockero ha enfrentado diversos problemas de salud derivados de adicciones, los cuales le provocaron complicaciones severas, entre ellas lesiones en el tabique nasal. El propio músico había revelado que estas afectaciones desencadenaron una infección facial de consideración, situación que lo llevó a someterse a múltiples intervenciones médicas.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Fuentes explicó que su estado llegó a ser crítico, al grado de permanecer en coma inducido durante parte de su recuperación. Asimismo, detalló que las cirugías forman parte de un tratamiento integral para controlar la infección y reparar los daños ocasionados, motivo por el cual fue hospitalizado nuevamente.

Noticia relacionada: ¿Cuáles Fueron las Adicciones de 'Tito' Fuentes, de Molotov, que lo Llevaron a Estar en Coma?

¿Cómo se encuentra de salud?

La noticia encendió las alertas entre sus fans; sin embargo, en el programa televisivo “Sale el Sol” se aclaró el panorama. Ahí, el bajista Micky Huidobro, amigo cercano del guitarrista, explicó que la intervención más reciente ocurrió hace unas semanas y forma parte de un proceso médico prolongado.

“Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, comentó Huidobro, al subrayar que no se trata de una emergencia inesperada, sino de una etapa más dentro de un tratamiento largo y complejo.

Tito Fuentes. Foto: Cuartoscuro

La cirugía tuvo como objetivo continuar con la reconstrucción de su rostro, afectado por la infección que en su momento puso en riesgo su vida. Pese a su historial médico, se reporta que Tito Fuentes se encuentra estable, enfocado en su recuperación y mostrando una notable fortaleza durante este proceso.

Historias recomendadas: