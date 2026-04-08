Cancelan Concierto de Caifanes en Centro Ceremonial Otomí: ¿Qué Pasará con los Boletos?

El esperado concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí, programado para el próximo 18 de abril de 2026, fue cancelado de manera definitiva, lo que generó decepción entre sus fans y dudas sobre el destino del dinero de los boletos.

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¿Por qué cancelaron el concierto de Caifanes?

La cancelación fue confirmada por la promotora Apodaca Group a través de un comunicado oficial, en el que se explicó que la decisión responde a causas de fuerza mayor relacionadas con la seguridad en la zona.

Aunque el evento ya contaba con autorización previa por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), esta fue retirada días después. La dependencia argumentó que no existen actualmente las condiciones de seguridad pública necesarias para garantizar la integridad de asistentes y personal.

Esto obligó a cancelar definitivamente el concierto, pese a que era uno de los shows más esperados de la banda en un recinto simbólico por su valor cultural y espiritual.

¿Qué pasará con los boletos?

Tras la cancelación, la promotora confirmó que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio.

El proceso deberá realizarse a través de los canales oficiales de la boletera eTicket, específicamente en su sección de ayuda o soporte.

Los organizadores ofrecieron disculpas a los fans, reconociendo la expectativa que había generado el evento y la frustración por su cancelación.

El show de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí destacaba por ser una experiencia que buscaba fusionar el rock mexicano con el misticismo de un espacio ancestral.

El recinto, ubicado en Temoaya, Estado de México, es conocido por su importancia cultural para el pueblo otomí, lo que hacía de este concierto una presentación distinta a cualquier otra en la gira de la banda.

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