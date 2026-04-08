Muere Influencer Japonesa Zepa a los 26 Años: ¿Qué le Pasó?

La creadora de contenido japonesa Zepa murió a los 26 años, dejando en shock a sus millones de seguidores alrededor del mundo. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde se informó que su fallecimiento ocurrió de manera “repentina”.

Según el mensaje, su funeral se realizó de forma privada, únicamente con familiares cercanos, lo que aumentó el misterio en torno a las causas de su muerte.

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¿Qué le pasó a Zepa?

Hasta ahora, no se ha revelado la causa oficial de su muerte, lo que ha generado incertidumbre entre fans y medios.

Sin embargo, en los meses previos a su fallecimiento, la influencer había hablado abiertamente sobre problemas personales, especialmente relacionados con el consumo de alcohol y su salud mental.

En distintas publicaciones, Zepa confesó que tenía episodios de consumo excesivo de alcohol, experimentaba lagunas mentales tras beber y relacionaba su consumo con sentimientos de depresión

Incluso, días antes de morir, insinuó que podría tener una dependencia hacia el alcohol, lo que hoy ha despertado preocupaciones en torno a su fallecimiento.

¿Quién era Zepa?

Zepa era una influencer y youtuber japonesa con más de 1.4 millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Su contenido combinaba: Videos de estilo de vida, humor y trends virales, y moda “jirai-kei”, una estética oscura y femenina muy popular en Japón.

También se caracterizó por su honestidad al hablar de temas personales, como la salud mental, la adicción y problemas familiares, lo que la convirtió en una figura cercana para su audiencia.

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