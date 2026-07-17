Balaceras

Atacan a Balazos Casa del Director de Grupo Adiscusión en Culiacán, Sinaloa

La vivienda del director de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga, fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa

Así quedó la casa del director de Grupo Adiscusión en Culiacán, SinaloaFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+