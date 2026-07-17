Atacan a Balazos Casa del Director de Grupo Adiscusión en Culiacán, Sinaloa

La vivienda del director de Grupo Adiscusión, César Millán Lafarga, fue atacada a balazos este viernes 17 de julio de 2026, en Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado, la empresa del medio de comunicación diario digital e impreso Adiscusión, cuyo lema editorial es "Periodismo al centro y al fondo", confirmó la agresión armada.

“Este viernes un domicilio particular vinculado a su director general, César Millán Lafarga, fue objeto de un ataque con disparos de arma de fuego, provocando diversos daños materiales en el inmueble”, indicó.

Asimismo, refirió que los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

"Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas", puntualizó.

¿Quién es Grupo Adiscusión?

Grupo Adiscusión señaló que el domicilio pertenece a Humberto Millán Salazar, periodista, socio y fundador de la empresa, también es padre del director general, César Millán Lafarga, quien fue asesinado en 2011.

El medio de comunicación fue blanco de otro ataque en sus instalaciones en junio de 2024.

"El hecho registrado este día representa una tercera agresión contra Grupo Adiscusión", señaló.

En tanto, Grupo Adiscusión refirió que a pesar de los ataques, no han renunciado a su convicción de ejercer "un periodismo profesional, independiente y sustentado en hechos".

"Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, la seguridad de las familias y el libre ejercicio de la labor periodística",

Grupo Adiscusión es un medio de comunicación con 30 años de trayectoria, fundado en Culiacán, Sinaloa, con cobertura en todo el estado.

EPP