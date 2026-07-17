Cruz Azul Confirma Estadio Sede: ¿Dónde Jugará la Máquina Celeste el Torneo de Apertura 2026?

La Liga MX informó hoy, 17 de julio, que el Club Cruz Azul ya tiene estadio sede para el torneo de apertura 2026; aquí te decimos dónde jugará la Máquina Celeste, campeón del futbol mexicano.

¿Qué estadio será la casa del Cruz Azul?

En un comunicado, la Liga MX detalló que el Club Cruz Azul le notificó que “llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026”.

“Derivado de lo anterior, el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada”, apuntó la Liga MX.

La Liga MX agregó que “una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la LIGA BBVA MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026”.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

RMT