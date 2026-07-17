Futbol

Cruz Azul Confirma Estadio Sede: ¿Dónde Jugará la Máquina Celeste el Torneo de Apertura 2026?

Entérate cuál será la casa del Cruz Azul, en el Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul campeón del torneo Clausura 2026.Cruz Azul campeón del torneo Clausura 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cruz Azul asegura su sede para el Apertura 2026 en el Estadio Banorte. Entérate de cómo se resolvió el cambio de estadio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+