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Video: Así Es el Maletín de Lujo que Lleva el Trofeo de la Copa del Mundo 2026

Esta es la quinta vez consecutiva que la empresa francesa de lujo diseña un maletin para el trofeo de la Copa del Mundo 2026

Maletí de Louis Vuitton para la Copa del Mundo 2026Una réplica del trofeo de la Copa del Mundo se exhibe en un maletín de Louis Vuitton, en Nueva York. Foto: Reuters

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El trofeo del Mundial 2026 viajará en un maletín de lujo de Louis Vuitton. Un homenaje a la tradición y la excelencia que no te puedes perder.

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