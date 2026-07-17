Video: Así Es el Maletín de Lujo que Lleva el Trofeo de la Copa del Mundo 2026

El trofeo del Mundial 2026 ⁠se transportará al estadio de Nueva York-Nueva Jersey en un maletín de Louis Vuitton hecho a medida, luego de que nuevamente se le encargó a la casa de moda de lujo francesa el diseño del estuche para ‌el premio más codiciado del futbol.

Cabe destacar que es la quinta ‌vez consecutiva que la empresa francesa diseña un ⁠maletín para el trofeo, tras los utilizados en los torneos de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Así es el maletín de lujo que lleva el trofeo de la Copa del Mundo 2026

El maletin luce una "V" dorada que simboliza la "Victoria" y "Vuitton" en la parte delantera, junto con el inconfundible monograma de la marca y protectores de las esquinas ⁠de latón chapado en oro.

El interior está forrado con piel beige e incluye un parche que conmemora la colaboración ‌entre Louis Vuitton y la FIFA.

"Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia, unidos ‌por ‌la creencia común en el poder del deporte para inspirar y unir a las personas", dijo Pietro Beccari, presidente ejecutivo y presidente de Louis Vuitton, en un comunicado.

Louis Vuitton crafts its fifth consecutive World Cup trophy trunk, featuring a golden ‘V’ for victory and the brand's iconic monogram design https://t.co/iXFYRJfLsx pic.twitter.com/68pYWRNSZt — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Marcas de lujo, presentes en el deporte

Las marcas de lujo llevan mucho tiempo afianzándose en el deporte profesional. Por ejemplo, Tiffany & Co., lleva fabricando el ‌premio que se ‌otorga al campeón de la Super Bowl, ahora conocido como el Trofeo Vince Lombardi, desde la primera edición en 1967.

Louis Vuitton también fabrica maletines o baúles de lujo a medida para los principales circuitos de Gran Premio en el marco de un acuerdo de diez años con ‌la Fórmula Uno.

Sin embargo, solo hay un trofeo para este evento mundial ⁠que se celebra cada cuatro años, el premio suele encontrarse en el Museo de la FIFA en Zúrich, lo que hace que ‌la oportunidad de diseñar su maleta a medida sea un honor especial.

Con información de N+ y Reuters.

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