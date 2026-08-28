Movilidad

Reporte de Carreteras con Cierres por Accidentes y Trabajos de Mantenimiento

Capufe y la Guardia Nacional exhortaron a los conductores a extremar precauciones

Carreteras con bloqueosTráfico en la Autopista del Sol. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+