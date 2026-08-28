Reporte de Carreteras con Cierres por Accidentes y Trabajos de Mantenimiento

Desde las primeras horas de este viernes se reportaron afectaciones en distintas carreteras por accidentes y trabajos de mantenimiento, por lo que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) recomendó a los automovilistas tener precaución.

A las 2:42 horas se registró carga vehicular en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16, debido a trabajos de mantenimiento que se realizan sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Capufe reportó a las 3:09 horas que en el kilómetro 154 con dirección a Acayucan, de la Autopista Isla-Acayucan, fue atendido un incidente que había generado afectaciones.

Otras afectaciones que fueron reportadas este viernes son:

3:16 horas. La Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza presenta un cierre a la circulación en el kilómetro 230, con dirección a Acatzingo, debido a la atención de un accidente.

El incidente corresponde a la volcadura de un tractocamión, por lo que las labores para atender el percance mantienen restringido el paso en este punto.

FBPT