Sociedad

Encienden Luces de Fiestas Patrias 2026 en el Zócalo con Homenaje a Mujeres Heroínas

Los tapetes luminosos abarcan más de 3 mil 400 metros cuadrados y la iluminación conmemorativa se extenderá a las avenidas Reforma, e Insurgentes, así como la Alameda Central y Chapultepec

EncendidoFoto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+