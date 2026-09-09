Encienden Luces de Fiestas Patrias 2026 en el Zócalo con Homenaje a Mujeres Heroínas

Las luces por las Fiestas Patrias 2026 fueron encendidas esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México, con un homenaje para reconocer a las mujeres que participaron en la lucha de la Independencia.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, encabezó el evento y dijo que este año, en el 216 aniversario de la Independencia, se busca iluminar una parte de la historia nacional que durante décadas permaneció oculta.

"Hoy, al iluminar a las madres de la patria, encendemos también un homenaje a todas las mujeres de México, a quienes hicieron nuestra historia y a las que con sus manos, su inteligencia, su valentía y su tenacidad siguen haciendo patria y construyendo matria todos los días", indicó.

Se dedicaron figuras de Josefa Ortiz Téllez-Girón, quien alertó a los líderes insurgentes sobre el descubrimiento de la conspiración independentista, lo que aceleró el levantamiento y dio inicio al movimiento armado.

También se representó a Leona Vicario, quien apoyó económicamente, de forma organizativa e intelectual a la causa insurgente. La capitalina siempre defendió la participación política de las mujeres, afirmó el gobierno.

Asimismo, se resalta la trayectoria de María Ignacia Rodríguez, quien enfrentó persecución y destierro por sus ideas en favor de la libertad; su imagen se instaló en el Edificio joyero. Además se incluyó a Gertrudis Bocanegra, organizadora de una red de apoyo insurgente y que fue ejecutada por las fuerzas coloniales. Su figura se colocó el Edificio Mercaderes.

Además, se colocó un mosaico del Escudo Nacional, con la leyenda de 216 años de la Independencia de México. Y en el se colocó la imagen de María Ignacia Ramírez, acompañada con elementos estilizados de laureles y rizos.

En la calle Vito Alessio Robles estará un pebetero encendido y la frase "México" en tres colores, acompañado de listones y laureles, en la Alameda Central y parque urbano Aztlán estará un cielo estrellado con diseños alusivos a las fiestas patrias.

Las figuras luminosas fueron colocadas en el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, el Palacio del Ayuntamiento, el Congreso de la Ciudad de México, el Edificio Mercaderes y la bocacalle 20 de Noviembre.

Brugada precisó que la iluminación conmemorativa se extenderá a las avenidas Reforma, e Insurgentes, la Alameda Central y Chapultepec.

En esta ocasión se usaron 45 mil focos LEDs de 0.5 watts de varios colores, 30 mil metros de escarcha y festón, 10 mil metros de manguera luminosa, 5 mil kilos de varilla, 3 mil kilos de alambrón, 40 mil metros de cable de alimentación y 450 mallas de 1.5 m x 1.5 m. La carga eléctrica es de 35 kw. Los tapetes luminosos abarcan más de 3 mil 400 metros cuadrados.

Para lograr esta iluminación participaron 111 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios, quienes tardaron más de cuatro meses para elaborar los tapetes luminosos.

ASJ