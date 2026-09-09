Economía

S&P Baja Calificación de Sinaloa por Presiones de Liquidez

La agencia calificadora estima que la actividad económica en la entidad registre una recuperación gradual en los próximos 12 meses

S&P Baja Calificación de Sinaloa a 'mxA-' por Presiones de LiquidezVista del edificio de Standard & Poor's. Foto: Reuters

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