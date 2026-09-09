S&P Baja Calificación de Sinaloa por Presiones de Liquidez

Standard and Poor’s (S&P) bajó la calificación crediticia de largo plazo del estado Sinaloa de ‘mxA’ a ‘mxA-’ por “presiones de liquidez persistentes”; sin embargo, mantuvo la perspectiva estable para la entidad.

Dicha expectativa incorpora los apoyos continuos al sector agropecuario, el gasto operativo recurrente y las necesidades de inversión que tiene el estado.

"Bajamos la calificación de emisor debido a que esperamos que el estado de Sinaloa mantenga necesidades de financiamiento en los próximos 12 meses, lo que derivaría en una contratación recurrente de deuda de corto plazo y en una posición de liquidez vulnerable", detalló el reporte.

La agencia calificadora señaló que Sinaloa ha mantenido acceso continuo y oportuno al financiamiento bancario, "superior al que consideramos en nuestro escenario base".

“Derivado de esta evolución más favorable de lo esperado, retiramos la calificación del Estado de Revisión Especial con implicaciones negativas, donde la habíamos colocado el 30 de abril de 2026”.

De esta forma, la perspectiva de S&P para Sinaloa es estable, al esperar que mantenga una “gestión financiera prudente y un uso recurrente, pero manejable de deuda de corto plazo”, al estimar que la actividad económica registrará una recuperación gradual en los próximos 12 meses.

HVI