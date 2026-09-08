Impuestos por Vender en Internet en México: ¿Qué Te Puede Cobrar el SAT?

De pequeños emprendimientos a multinacionales, las ventas en línea son uno de los canales más utilizados por las empresas para acercarse a sus clientes. Pero más allá de los retos propios del nicho en el que compiten, existen dudas generalizadas sobre los impuestos y obligaciones fiscales que deben cumplir.

La pandemia de covid-19 obligó a las empresas a adaptarse a nuevas formas de comercializar su productos, lo que llevó al auge del comercio electrónico en países como México, Brasil y Argentina. Y a partir de ese momento, el crecimiento ha sido exponencial.

Y sí, sin importar si haces ventas a través de una tienda en línea exclusiva de tu marca o a través de un Marketplace debes pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).