Impuestos por Vender en Internet en México: ¿Qué Te Puede Cobrar el SAT?
Los emprendimientos digitales pagan impuestos sin importar el tamaño del negocio, o si hacen ventas a través de una página propia o marketplace
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De pequeños emprendimientos a multinacionales, las ventas en línea son uno de los canales más utilizados por las empresas para acercarse a sus clientes. Pero más allá de los retos propios del nicho en el que compiten, existen dudas generalizadas sobre los impuestos y obligaciones fiscales que deben cumplir.
La pandemia de covid-19 obligó a las empresas a adaptarse a nuevas formas de comercializar su productos, lo que llevó al auge del comercio electrónico en países como México, Brasil y Argentina. Y a partir de ese momento, el crecimiento ha sido exponencial.
Y sí, sin importar si haces ventas a través de una tienda en línea exclusiva de tu marca o a través de un Marketplace debes pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Norma Mexicana de Comercio Electrónico (NMX-COE-001-SCFI-2028) establece que toda actividad comercial realizada a través de plataformas virtuales paga impuestos. No importa el giro de tu negocio o emprendimiento.
De modo que los impuestos que debes cubrir por ventas en internet en México son: el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).
El ISR se cobra a personas físicas y morales sobre las ganancias obtenidas en un determinado periodo. Es decir, un porcentaje sobre los ingresos que superan ciertos límites establecidos por la Ley.
Su cálculo depende de si eres persona física o moral, así como el régimen fiscal en el que estés dado de alta.
Mientras que el IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios en México. Es decir que cada que vendes un producto o servicio debes agregar un porcentaje de IVA al precio final que pagará tu cliente.
Como al vender productos por internet te conviertes en contribuyente, tienes la obligación de cobrar y declarar el IVA ante el SAT, así como emitir facturas.
Y aunque en la mayor parte del territorio mexicano la tasa del IVA es del 16 por ciento, en algunas zonas fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, la tasa se reduce al 8 por ciento.
Además, debes saber que con la reforma fiscal para plataformas digitales que entró en vigor en 2026, los Marketplaces retienen los siguientes impuestos según tu tipo de régimen fiscal:
Persona física: 2.5% de ISR y 8% de IVA.
Persona Moral: 4% de ISR y 8% de IVA.
En caso de que estés dado de alta en tienda física y Marketplace es muy importante que estés dado de alta en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), aunque también debes darte de alta en el Régimen de Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas y hacer tus declaraciones por separado.
Para tenerlo más claro, si bien el IVA y el ISR son los impuestos que debes pagar ante el SAT, esta cantidad dependerá de tus ganancias, el régimen al que estés inscrito y los gastos deducibles que tengas.
Y como ocurre con el régimen de sueldos y salarios, de no cumplir con tus obligaciones fiscales te puedes hacer acreedor a multas y recargos.