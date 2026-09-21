Pronóstico del tiempo

Aviso Especial por Rápida y Poderosa Intensificación de Tormenta Tropical a Huracán Polo

El ciclón se localiza este lunes cerca de Zihuatanejo, Guerrero, y Manzanillo, Colima

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Prevén que Tormenta Polo Se Convierta en Huracán Mayor esta Semana

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Polo se acerca a México: el ciclón se convertirá en huracán categoría 3, afectando varios estados. Mantente informado sobre su trayectoria y posibles impactos.

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