Aviso Especial por Rápida y Poderosa Intensificación de Tormenta Tropical a Huracán Polo

La tormenta tropical Polo se está intensificando rápidamente en aguas del Pacífico mexicano y generará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; autoridades alertaron que el ciclón se convertirá en huracán en las próximas horas y alcanzará la categoría 5.

El ciclón Polo se localizó la mañana de este lunes a 320 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, en Colima, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte, la tormenta Polo presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/, por lo que hoy generará lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Por la tormenta Polo, la zona de vigilancia por los vientos se estableció de Técpan de Galeana, en Guerrero, hasta Punta San Telmo, en Michoacán.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó que la tormenta tropical Polo se intensificará “rápidamente hasta convertirse en un huracán de gran intensidad”. Mientras que la Conagua señaló que el ciclón se intensificará este lunes a huracán categoría 1 y pasará rápidamente a categoría 2. El martes y el miércoles se fortalecerá a categorías 3 y 4, y el jueves, alcanzará la 5, cerca de las costas de Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional también informó que la trayectoria de Polo será “errática”, pues se prevé que tome una curva y se desplace en paralelo a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

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El jueves, Polo estará en su punto más cercano a las costas de México, con lluvias de fuertes a muy fuertes, vientos con rachas de entre 80 y 90 km/hr y oleaje elevado de hasta cuatro metros de alto.

El Meteorológico Nacional señaló que las lluvias generadas por Polo podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó una alerta por los efectos de la tormenta tropical Polo para hoy en los cinco estados: Verde, de riesgo bajo en Guerrero, y Azul, de peligro muy bajo, en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

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